اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

من ألبوم الرحلات.. شاركونا بصوركم فى إجازة نصف العام الدراسى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:41 م
من ألبوم الرحلات.. شاركونا بصوركم فى إجازة نصف العام الدراسى رحلات
أمنية فايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخطط كل أسرة مع أبنائها طرق التنزه والاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسى لشحن الطاقة لاستكمال باقى العام الدراسى مع بدايتها، وتكون أغلب الخطط عبارة عن رحلات سواء ليوم واحد أو لعدة أيام في المناطق السياحية المتوفرة في كل مصر.

رحلات
رحلات
 
ولأننا نحب نشاركك لحظاتك المختلفة ارسل صورتك أنت وعائلتك أو أصدقائك أثناء رحلات إجازة نصف العام الدراسى مع اسمك والمكان ويمكنك المشاركة بصور من ألبوم الذكريات في الإجازات السابقة للنشر عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع على أن يتم الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى  01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

اجازة نصف العام

رحلات

الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة