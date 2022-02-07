من ألبوم الرحلات.. شاركونا بصوركم فى إجازة نصف العام الدراسى

أمنية فايد





تخطط كل أسرة مع أبنائها طرق التنزه والاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسى لشحن الطاقة لاستكمال باقى العام الدراسى مع بدايتها، وتكون أغلب الخطط عبارة عن رحلات سواء ليوم واحد أو لعدة أيام في المناطق السياحية المتوفرة في كل مصر.

رحلات



ولأننا نحب نشاركك لحظاتك المختلفة ارسل صورتك أنت وعائلتك أو أصدقائك أثناء رحلات إجازة نصف العام الدراسى مع اسمك والمكان ويمكنك المشاركة بصور من ألبوم الذكريات في الإجازات السابقة للنشر عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع على أن يتم الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك.