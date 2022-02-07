معرض الكتاب: أكثر من 2 مليون زائر و600 ندوة.. والأسرة المصرية حضرت بالكامل

إبراهيم حسان

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت حضور أكثر من 2 مليون زائر، من كافة أطياف الشعب المصري، مردفا: "الأسرة المصرية كانت حاضرة بالكامل".

أضاف بيومي، في مداخلة من داخل معرض الكتاب، لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن كل أقسام المعرفة شهدت إقبالا كبيرة بهيئة الكتاب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

وأوضح إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الصالة الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام لمعرض كتاب الطفل شهدت حضورا كبيرا من قبل المواطنين.

وتابع: "نشاط الأطفال في معرض الكتاب كان مهما جدا، حيث كان هناك ورش للرسوم وورش للحكي أخرى وغيرها من الفعاليات الهامة"، مشيرا إلى عقد أكثر من 600 ندوة بمعرض الكتاب بالدورة الأخيرة.