اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 10:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معرض الكتاب: أكثر من 2 مليون زائر و600 ندوة.. والأسرة المصرية حضرت بالكامل

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:53 م
معرض الكتاب: أكثر من 2 مليون زائر و600 ندوة.. والأسرة المصرية حضرت بالكامل معرض القاهرة الدولى للكتاب
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت حضور أكثر من 2 مليون زائر، من كافة أطياف الشعب المصري، مردفا: "الأسرة المصرية كانت حاضرة بالكامل".

 

أضاف بيومي، في مداخلة من داخل معرض الكتاب، لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن كل أقسام المعرفة شهدت إقبالا كبيرة بهيئة الكتاب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

 

وأوضح إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الصالة الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام لمعرض كتاب الطفل شهدت حضورا كبيرا من قبل المواطنين.

 

وتابع: "نشاط الأطفال في معرض الكتاب كان مهما جدا، حيث كان هناك ورش للرسوم وورش للحكي أخرى وغيرها من الفعاليات الهامة"، مشيرا إلى عقد أكثر من 600 ندوة بمعرض الكتاب بالدورة الأخيرة.


معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب

إسلام بيومي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة