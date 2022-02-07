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معرض "أزياء التراث العربى بين الماضى والحاضر" بفنون جامعة حلوان.. صور

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:40 م
معرض "أزياء التراث العربى بين الماضى والحاضر" بفنون جامعة حلوان.. صور جانب من المعرض
كتب: محمد صبحى

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أقام طلاب الفرقة الرابعة بقسم الملابس الجاهزة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان معرض تحت عنوان "أزياء التراث العربى بين الماضى والحاضر" لمشروع تخرج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021-2022 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى - القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب - عميد الكلية، والدكتور شريف عبد السلام - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة ضحى الدمرداش - رئيس قسم الملابس الجاهزة.

 

دارت فكرة المعرض حول التأكيد على الهوية العربية من خلال الاستفادة من جماليات التراث العربى واستخدام الأزياء التراثية كمصدر إلهام لتصميم ملابس مبتكرة تناسب الإنتاج الكمى وتواكب اتجاهات الموضة العالمية لعام 2023/2022 بهدف تسويقها فى البلدان العربية ودعم الاقتصاد العربى من خلال خطط تسويقية أعدها الطلاب. وقد تم استخدام خامات طبيعية وتعددت تقنيات تنفيذ التصميمات المقترحة حيث اشتملت على تطريز إلى وطباعه ولمسات من التطريز اليدوى وحرق بالليزر.

 

 تم تنظيم العمل فى خمس مجموعات من الطلاب حيث اختصت كل مجموعة بدراسة أزياء التراث لإحدى الدول العربية (مصر –تونس – المغرب – فلسطين - العراق). قام الطلاب بعمل تحليل لأزياء التراث من حيث التصميم والوحدات الزخرفية والألوان والخامات وتقنيات التنفيذ وقد تمت مواكبة اتجاهات الموضة العالمية فى تصميم وتنفيذ التصميمات المبتكرة. قام الطلاب بعمل العديد من الاسكتشات وتجارب التنفيذ حتى تم التوصل إلى مجموعات نهائية من التصميمات الملونة. بالإضافة إلى ذلك اعد الطلاب ما يقرب من 80 تصميما نهائيا منفذا.

 

وقام بالتدريس الدكتور خالد الشيخ،الأستاذ المساعد دكتور وديان مدين، والدكتور رشا وجدى، والمهندسة آية داود، والمهندسة ندى طارق، ولفيف من أساتذة وطلاب من قسم الملابس الجاهزة وأقسام كلية الفنون التطبيقية.

 

وتم تنفيذ مشروع التخرج تحت اشراف كلا من الدكتور وديان مدين، والدكتورة رشا وجدي. بالإضافة إلى ذلك قام الطلاب بأعداد دراسة للسوق المستهدف، وجدول مواصفات متكامل للتصميمات المنفذة، مع عمل تصور مقترح لإنشاء علامة تجارية تتضمن التصميمات المقترحة لكل مجموعة وذلك تحت اشراف الدكتور خالد الشيخ.

 

وقد نال المعرض إعجاب الحضور من حيث تميز هدف وفكرة المشروع، بالإضافة لتحقيق الاصالة والمعاصرة فى التصميمات المبتكرة، وملائمة الخامات المستخدمة، ودقة تنفيذ التقنيات ومناسبتها للإنتاج الكمى لطرحها فى الأسواق المستهدفة.

 

 

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جامعة حلوان

التراث العربى

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