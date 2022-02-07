اليوم السابع
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مصر شخص فى حادث تصادم ببنى سويف

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:27 م
مصر شخص فى حادث تصادم ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، أمام مركز شباب محمد قصلة بمدينة بنى سويف، وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، امام مركز شباب محمد قصلة بمدينة بنى سويف، ونتج عنه وفاة شخص بمكان الحادث.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى، "على محمود عبدالفتاح" 35 سنة، مقيم قرية بنى عفان، التابعة لمركز بنى سويف جثة هامدة وتم ايداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، التى صّرحت بدفن الجثة.


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