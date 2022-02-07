مصرع 15 شخصا فى انهيار جليدى بأفغانستان

وكالات

انتُشلت 15 جثة على الأقل عقب وقوع انهيار جليدي في إقليم كونار بشرق أفغانستان.

وقال مسؤولون بإقليم كونار، إن 20 شخصاً ضربتهم الثلوج في الانهيار الجليدي الذي وقع في مقاطعة دانجام بالإقليم، وفقاً لموقع العين الإماراتى.

وذكر رئيس قسم المعلومات والثقافة ماولاوي نجيب الله أن الانهيار الجليدي وقع مساء الأحد في منطقة جبلية بالقرب من باكستان.

وأضاف أن الضحايا، وبينهم قرويون كانوا يحاولون إنقاذ أشخاص، ولكن حاصرتهم الثلوج الكثيفة.

وتابع أن السكان يحاولون انتشال بقية الجثث، ومازال هناك 15 إلى 20 شخصاً مفقودين.

يشار إلى أن أفغانستان تشهد هطول ثلوج كثيفة مما أدى لإغلاق طرق تؤدي لعدة مناطق، خاصة الأقاليم الفقيرة.