مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" في العياط

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية توك توك أعلى الكوبري الإقليمي، أمام قرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم أعلي الكوبري الإقليمي أمام قرية البليدة بدائرة المركز ووجود متوفي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية توك توك، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.