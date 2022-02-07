مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل جميع المصابين، عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى، على طريق عزبة نيل الكراكات بنطاق دائرة المركز، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.



وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، مصرع كريم إبراهيم صابر 18 عاما مقيم بالحامول، وأصيب كامن أحمد عبدالعظيم أحمد باروكة 48 سنة، مقيم بقرية الحلافي، مصاب باشتباه مابعد الإرتجاج، وعبد الحميد محمد رضا مصاب باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، ونيفين كمال جادالله، 48 سنة، مقيمة بالحامول، مصابة بكدمات وسحجات، كما أصيب شخص مجهول الهوية، مصاب بكسور بالرجل اليمنى و اليسرى واشتباه كسر فى الحوض وارتجاج المخ وكدمات متفرقة المصاب فاقد الوعي، و جميع الحالات في استقبال مستشفي كفرالشيخ العام تحت الملاحظة والفحص من قبل الأطباء.