جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ومواصلة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية الإخبارية".

وقدم السفير الأمريكي إيجازا عن آخر تطورات الأوضاع في مخيم الهول وسجن الحسكة.

وأكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن "التحالف الدولي لم يتمكن من القيام بعملياته في الحسكة لولا دعم الشركاء في العراق"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من سرية المعلومات في سوريا، لكن التحالف يتشارك وينسق مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الخاصة العراقية".