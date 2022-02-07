مسئول صحى إيطالى يدعو لتخفيف القيود على المدارس وزيادة تحاليل الكشف عن كورونا

فاطمة شوقى

دعا منسق اللجنة العلمية الفنية المعنية بحالة طوارئ جائحة فيروس كورونا (CTS)، أجوستينو ميوتسو،إلى تخفيف القيود المفروضة على المدارس وزيادة إجراء تحاليل الكشف عن العدوى.

وقال المسئول الصحى الإيطالى فى مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإثنين، أن "الوضع أصبح ثقيلًا، الناس متعبون والحالة الراهنة تسهل ذلك، لكن فى الوقت نفسه، يجب أن تحفز الاتصالات المؤسسية إحساسًا بالمسؤولية لتذكر أننا لم نخرج تمامًا من الوباء، بل تجاوزنا حالة الطوارئ".

وأضاف ميوتسو أنه "سيكون من المفهوم تخفيف القيود حتى فى المدارس"، مضيفا "لقد كنت دائمًا من المدافعين عن فرض إلزامية التطعيم، التى لم تكن ممكنة لأسباب عديدة"، وأوضح أن بطاقة المرور الخضراء والقواعد التى قررتها الحكومة تُعد مفيدة فى تشجيع عملية التطعيم، ويجب اعتبارها ككتيب التطعيم الأصفر الذى كان علينا فى الماضى حمله مع جواز السفر عند الذهاب إلى الخارج".

وأضاف "لقد كنا نحمل هذا الكتيب دون أن نثير كثيرًا من المشاكل حول الحريات الفردية"، مضيفا "لقد ساعدنا قرار استخدام بطاقة المرور الخضراء على الدخول إلى المطاعم، المقاهى والأماكن الأخرى التى يُطلب فيها ذلك على الخروج من حالة الوباء، ويبدو أن من الصواب الإبقاء عليه حتى 31 مارس على الأقل"، أى "الموعد المقرر لإنهاء حالة الطوارئ".

وذكر المسؤول الصحى، أن "فى هذه المرحلة، ستقيم الحكومة على أساس معايير مختلفة ما إذا كان من الضرورى الإبقاء على إلزامية البطاقة الخضراء سارية المفعول". ومع ذلك، نذكر أنه على عكس البلدان الأخرى، اتبعت إيطاليا نهجًا حصيفًا لحماية صحة المواطنين".