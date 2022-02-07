اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى إيطالى يدعو لتخفيف القيود على المدارس وزيادة تحاليل الكشف عن كورونا

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:31 م
مسئول صحى إيطالى يدعو لتخفيف القيود على المدارس وزيادة تحاليل الكشف عن كورونا كورونا فى إيطاليا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا منسق اللجنة العلمية الفنية المعنية بحالة طوارئ جائحة فيروس كورونا (CTS)، أجوستينو ميوتسو،إلى تخفيف القيود المفروضة على المدارس وزيادة إجراء تحاليل الكشف عن العدوى.

وقال المسئول الصحى الإيطالى فى مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإثنين، أن "الوضع أصبح ثقيلًا، الناس متعبون والحالة الراهنة تسهل ذلك، لكن فى الوقت نفسه، يجب أن تحفز الاتصالات المؤسسية إحساسًا بالمسؤولية لتذكر أننا لم نخرج تمامًا من الوباء، بل تجاوزنا حالة الطوارئ".

وأضاف ميوتسو أنه "سيكون من المفهوم تخفيف القيود حتى فى المدارس"، مضيفا "لقد كنت دائمًا من المدافعين عن فرض إلزامية التطعيم، التى لم تكن ممكنة لأسباب عديدة"، وأوضح أن بطاقة المرور الخضراء والقواعد التى قررتها الحكومة تُعد مفيدة فى تشجيع عملية التطعيم، ويجب اعتبارها ككتيب التطعيم الأصفر الذى كان علينا فى الماضى حمله مع جواز السفر عند الذهاب إلى الخارج".

وأضاف "لقد كنا نحمل هذا الكتيب دون أن نثير كثيرًا من المشاكل حول الحريات الفردية"، مضيفا "لقد ساعدنا قرار استخدام بطاقة المرور الخضراء على الدخول إلى المطاعم، المقاهى والأماكن الأخرى التى يُطلب فيها ذلك على الخروج من حالة الوباء، ويبدو أن من الصواب الإبقاء عليه حتى 31 مارس على الأقل"، أى "الموعد المقرر لإنهاء حالة الطوارئ".

وذكر المسؤول الصحى، أن "فى هذه المرحلة، ستقيم الحكومة على أساس معايير مختلفة ما إذا كان من الضرورى الإبقاء على إلزامية البطاقة الخضراء سارية المفعول". ومع ذلك، نذكر أنه على عكس البلدان الأخرى، اتبعت إيطاليا نهجًا حصيفًا لحماية صحة المواطنين".

 

 


ايطاليا

فيروس كورونا

المدارس

قيود كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة