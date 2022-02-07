مريضة نفسيا تذبح ابنها وتصيب ابنتها بأسيوط

كتب ـ هيثم البدرى

ذبحت سيدة مريضة نفسيا ابنها بمركز أبنوب، وطعنت ابنتها بآلة حادة، وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى فى حالة خطرة، وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمدينة أبنوب بقيام سيدة تعانى من مرض نفسى بذبح ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، وأصابت ابنتها 4 سنوات بطعنات فى البطن، وهى فى حالة خطرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى، والمصابة إلى مستشفي أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.