اليوم السابع
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مد مبادرة كلنا واحد إلى 25 فبراير الجاري بهدف توفير سلع مخفضة للمواطنين

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:09 م
مد مبادرة كلنا واحد إلى 25 فبراير الجاري بهدف توفير سلع مخفضة للمواطنين مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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تقرر مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم 15 فبراير الجارى.

فى إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة .. ونظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60% ، بالمنافذ والسرادقات ، حيث تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم (15 فبراير) الجارى.

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

 

 


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مبادرة كلنا واحد

اخبار الداخلية

الامن الانساني

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