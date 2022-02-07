محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من على جانبي طريق أبو حماد - الزقازيق لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين موجهاً بإزالة كافة الإشغالات وإلزام أصحاب المنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق وتطبيق القانون علي المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحه وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء.

ووجه المحافظ باستمرار حملات رفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة ، وإزالة المخالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.