محافظة القاهرة تنظم حملات توعية بالنظافة فى معرض الكتاب

كتب ــ سيد الخلفاوى

نفذت محافظة القاهرة حملات نظافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال إحدى شركات النظافة المسئولية عن نظافة شرق القاهرة، كما تم تنفيذ حملات توعية لزوار المعرض بأهمية النظافة وكيفية التواصل لرفع المخلفات من الشوارع أو الشكاوى.

وتم توفير فرق للتوعية بالنظافة وتعديل السلوكيات الخاطئة، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وهو ما لاقى استجابة كبيرة من رواد المعرض.

كما تم رفع كميات من المخلفات بمحيط المعرض، وتنفيذ أعمال الكنس الآلى بالشوارع المحيطة للمعرض، و كذلك رفع كفاءة المنطقة بالكامل، وتوزيع ملصقات توعية على جمهور معرض الكتاب.

وكان أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والمقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».