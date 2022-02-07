محافظة الجيزة: خطة لتوسعة طريق اللبينى بطول 5 كم وعرض 30 مترا

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة أنه يجرى تنفيذ خطة رصف وتطوير وتوسعة طريق اللبيني بدءا من الدائري الشمالي حتي الدائرى الجنوبى بطول 5 كم وعرض 30 مترا، ضمن خطة المحافظة لمواجهة وحل الأزمات المرورية وإيجاد طرق بديلة.

وبدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بإشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بتنفيذ أعمال الطبقة الرابطة بطريق اللبيني ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي، لرصف وتطوير طريق اللبيني بدءا من الدائرى الشمالي حتى الدائري الجنوبي بطول 5 كم ومتوسط عرض 30 مترا.

ونفذت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة الطرق بمتابعة يومية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .