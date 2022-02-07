مجلس النواب الليبي يناقش مشروع "خارطة الطريق"

كتب : أحمد جمعة

يناقش مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الإثنين، مشروع لجنة خارطة الطريق التابعة له، ويتناول مجلس النواب الليبي كل مادة على حدا، حيث طرح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح المادة الأولى والتي تنص على "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري"، حسب كلمته في الجلسة.

وطالب النائب إدريس عمران بأن يكون النص كالتالي "في مدة لا تتجاوز 14 شهرا "، فيما دعا آخر إلى التصويت على المشروع بكامله بدلا من التصويت مادة بشكل منفصل.

وأبدى رئيس البرلمان الليبى تأييده للمقترح الأول الخاص بجعل الصياغة في مدة لا تتجاوز بدلا من "خلال" 14 شهرا، فيما انتقد عدد من النواب الليبيين "طول المدة" لإجراء الانتخابات في حين طالب آخرين للتصويت مباشرة.