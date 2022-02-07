وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وناقشا كذلك العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم.



كما بحث الجانبان، الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن.