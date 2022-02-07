لو فيجارو: قضاء فرنسا يقرر الإفراج المشروط عن وزير داخلية فى عهد ساركوزى

كتب : أحمد علوى

قرر القضاء الفرنسى الإفراج المشروط عن وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود جيان بعد سنوات من السجن، وفق ما ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وقال محامي الوزير، فيليب بوشيه جوزي، أن القاضي منح الإذن بالإفراج عن جيان، حيث من المتوقع أن يغادر السجن يوم الأربعاء القادم.

وفي يناير، قال محامي جيان إن موكله "دفع بالكامل" ديونه للخزانة العامة من خلال قروض منحها أقاربه، وأنه في السجن "يمكن أن تتدهور حالته الصحية".

وحكم على كلود جيان في يناير 2017، عند الاستئناف، في قضية المكافآت النقدية من وزارة الداخلية، بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة والإخفاء، بالسجن لمدة عامين، بما في ذلك سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وكان الإدعاء الفرنسى قد قرر اعتقال جيان لإخفاقه في دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضات قدرها 210 آلاف يورو، بعد ثبوت تورطه في قضية فساد مالي.