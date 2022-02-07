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لليوم الثانى على التوالى.. "شكرا منتخب مصر" يتصدر تويتر لدعم الفراعنة

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:00 م
لليوم الثانى على التوالى.. "شكرا منتخب مصر" يتصدر تويتر لدعم الفراعنة منتخب مصر
ريهام عبد الله

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تصدر هاشتاج شكرا منتخب مصر، قائمة الأبرز فى تويتر، لليوم الثانى على التوالى، إذ حرص رواد الموقع على الإشادة بمستوى بمنتخب الفراعنة وحرصوا على دعم اللاعبين .

وغرد أحد مدونى تويتر، :"شكرا منتخب مصر شرفتونا ومنتظرين القادم منكم"، وقال آخر :" مش عايزين الكاس احنا عايزنكم تكونوا رجالة وتعملوا اللى عليكم - وانتم رجالة وعملتوا اللى عليكم والباقى بتاع ربنا!!".

التدوينات
التدوينات

 

التغريدات
التغريدات

 

دعم منتخل مصر
دعم منتخب مصر
شكرا منتخب مصر
شكرا منتخب مصر

 

فيما قال مدون عبر الهاشتاج :" شكرا منتخب مصر على أنكم امتعتونا طول فترة البطولة".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي و بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.

 

 


منتخب مصر

شكرا منتخب مصر

امم افريقيا

بطولة امم افريقيا

السنغال

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