لليوم الثانى على التوالى.. "شكرا منتخب مصر" يتصدر تويتر لدعم الفراعنة

ريهام عبد الله

تصدر هاشتاج شكرا منتخب مصر، قائمة الأبرز فى تويتر، لليوم الثانى على التوالى، إذ حرص رواد الموقع على الإشادة بمستوى بمنتخب الفراعنة وحرصوا على دعم اللاعبين .

وغرد أحد مدونى تويتر، :"شكرا منتخب مصر شرفتونا ومنتظرين القادم منكم"، وقال آخر :" مش عايزين الكاس احنا عايزنكم تكونوا رجالة وتعملوا اللى عليكم - وانتم رجالة وعملتوا اللى عليكم والباقى بتاع ربنا!!".



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دعم منتخب مصر



شكرا منتخب مصر

فيما قال مدون عبر الهاشتاج :" شكرا منتخب مصر على أنكم امتعتونا طول فترة البطولة".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.