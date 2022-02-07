اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لليوم الثالث.. انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف شخص بجزيرة "لاريونيون" الفرنسية بسبب إعصار باتيسراي

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:23 ص
لليوم الثالث.. انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف شخص بجزيرة "لاريونيون" الفرنسية بسبب إعصار باتيسراي إعصار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكر مشغل نظام الكهرباء في فرنسا (إنيدس)، أن نحو 10 آلاف شخص لا يزالون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، في جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية وذلك بعد مرور ثلاثة أيام من إعصار باتسيراي شمال سواحلها.

وأضاف (إنيدس) في بيان أوردته قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن مرور الإعصار المداري باتسيراي قبالة سواحل "لا ريونيون" تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الكهرباء مما أثر على ما يصل إلى 145 ألف مستهلك وأن نحو 10 آلاف شخص لا يزالوا بدون كهرباء.

وأفادت القناة بأن الإعصار المداري تسبب في مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 10 آخرين ،بالإضافة إلى التسبب في أضرار مادية كبيرة، كما تم رفع مرحلة اليقظة.

من جانبها، أكدت محافظة "لاريونيون" أن بعض المدارس ظلت مغلقة صباح اليوم الاثنين، بسبب انقطاع المياه، وكان "جاك بيلانت" حاكم جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية قد أعلن في وقت سابق أن سرعة رياح الأعصار بلغت 205 كيلومترات شمال الجزيرة، وإنها تتحرك بسرعة 6 كم / ساعة على مسار من الغرب إلى الجنوب الغربي.

يذكر أن نظام الإنذار والتنسيق العالمي من الكوارث، أكد تصنيف باتسيراي ضمن الفئة 4، إذ أعلن ساحل جزيرة "لا ريونيون" حالة تأهب اعتبارا من الساعة 7 مساء يوم الأربعاء الماضي حسب التوقيت المحلي.

 


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