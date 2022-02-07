وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن البلاد سجلت 35 ألفا و 286 إصابة جديدة، من بينها 35 ألفا و131 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفاً و963 حالة، كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة الماضى تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 فبراير الجاري، والتي بموجبها يحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص في التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات في الساعة 9 مساء.