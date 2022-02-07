كورونا بالدول العربية.. البحرين أكثر الإصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 7 آلاف و709 إصابات جديدة، كما تعافت 6 آلاف و45 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 358 ألفا و973 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1411 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي السعودية، سجلّت وزارة الصحة 3 آلاف و747 إصابة جديدة، و3 وفيات، و4 آلاف و83 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 712 ألفا و644 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و957 حالة، والشفاء إلى 670 ألفا و780 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ‌‎1704 إصابات جديدة بإجمالي 859 ألفا و361 حالة، وحالة وفاة واحدة جديدة بإجمالي 2265 حالة، وتماثل 1992 حالة للشفاء بإجمالي 786 ألفا و642 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2832 إصابة جديدة، و13 وفاة، و2216 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 452 ألفًا و950 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و80 حالة، والشفاء إلى 401 ألفًا و674 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و285 إصابة جديدة، و27 وفاة، و6 آلاف و881 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و253 ألفا و484 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و543 حالة، والشفاء إلى مليونين و154 ألفا و262 حالة بنسبة 95.6%.