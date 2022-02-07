كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى بالجيزة والمحافظ يتابع أعمال الإصلاح

كتب ــ سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 600 ملم بشارع الثلاثيني أمام شارع سيد الخطيب بحي العمرانية للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجه عن الكسر، لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال تغيير ماسورة مياه قطر 1500 مم بمنطقة المريوطية لاستيعاب حجم الضغوطات، موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح واشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.