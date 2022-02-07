فتوى اليوم.. حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟

يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟، وجاء رد الدار كالآتى:

الواجب على السائل الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه أن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأى المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذى لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.