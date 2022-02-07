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غدا.. مجلس الدولة يستقبل خريجي جامعات بني سويف والمنيا وأسيوط وأسوان لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:45 م
غدا.. مجلس الدولة يستقبل خريجي جامعات بني سويف والمنيا وأسيوط وأسوان لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة يستقبل خريجي الكليات لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد
كتب - أحمد عبد الهادى

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يواصل مجلس الدولة، الثلاثاء، في استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي جامعات بني سويف والمنيا وأسوان وأسيوط، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وذلك يستمر حتي يوم الاربعاء المقبل الموافق 9 فبراير .
 
ومواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:- 
 
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان كانت يوم الأربعاء الماضى 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة كانت يوم الخميس الماضى 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، كانت يوم السبت الماضى 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج كانت يوم الأحد الماضى 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الماضى 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الماضى 8 فبراير.
- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الماضى 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.
 
وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
 
 

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