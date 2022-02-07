اليوم السابع
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تحدت العادات بالكلمة..

علا شورة طالبة تبدع في الإلقاء والشعر: "ندوات حياة كريمة غيرت حياتي".. فيديو

الإثنين، 07 فبراير 2022 08:34 م
علا شورة طالبة تبدع في الإلقاء والشعر: "ندوات حياة كريمة غيرت حياتي".. فيديو
قنا - صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشر مع علا شورة طالبة بكلية التربية تبدع في الإلقاء بالعامية، وتشارك في ندوات مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرى المراشدة. 

 
وقالت علا شوره، إنها بدأت الاهتمام بمجال الشعر والكتابة في المرحلة الإعدادية، ثم بدأت مجال الإلقاء بالعامية في المرحلة الثانوية، وشاركت في عدد من مسابقات الإلقاء. 
 
 
وأوضحت شوره، أن مبادرة حياة كريمة كانت البوابة التي بدأت فيها مجال الإلقاء بشكل مكثف، وذلك من خلال الندوات الثقافية التي شاركت فيها وألقت القصائد أمام أعداد كبيرة من الأشخاص. 
 
وأشارت علا شورة، إلى أنه رغم ما تعرضت له من انتقادات ومن عادات تمنع خروج الفتيات والمشاركة في ندوات، فإنها تمسكت بحلمها وبموهبتها. 
 
 

شاعرة عامية

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