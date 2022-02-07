عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

كتب : أحمد جمعة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم، فيما حاول مستوطن استفزاز المصلين من خلال تصويرهم.

كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى قد اعتقلت خويص الأسبوع الماضي، وسلمتها قرارا بمنعها من دخول المسجد الأقصى حتى الصيف المقبل.