اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:59 م
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم، فيما حاول مستوطن استفزاز المصلين من خلال تصويرهم.

 

كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

 

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى قد اعتقلت خويص الأسبوع الماضي، وسلمتها قرارا بمنعها من دخول المسجد الأقصى حتى الصيف المقبل.

 

 


فلسطين

اخبار فلسطين

مستوطنون إسرائيليون

المسجد الأقصى

اقتحام ساحات الاقصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة