طقس الخليج.. رياح بالسعودية مغبر بالإمارات وبارد في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية



قال مركز الأرصاد الجوي السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة".

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار خفيفة على سواحل جازان. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الاوسط.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاث امتار على الجزء الأوسط

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا الى غائم جزئيا بوجه عام، ومائلا للبرودة نهاراً وباردا ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والمد الثاني عند الساعة 05:54 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 13:23.

وفي بحر عمان الموج مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 42:14 والمد الثاني عند الساعة 01:43 والجزر الأول عند الساعة 27:08 والجزر الثاني عند الساعة 32:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالإمارات اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 23 19 75 40 دبي 23 20 70 40 الشارقة 24 20 75 35 عجمان 23 19 75 40 أم القيوين 24 17 80 40 رأس الخيمة 24 15 85 45 الفجيرة 28 21 75 20 العين 27 16 90 30 ليوا 23 16 75 35 الرويس 21 18 75 35 السلع 20 17 70 30 دلما 22 18 70 40 طنب الكبرى 23 18 75 45 طنب الصغرى 23 18 75 45 أبو موسى 23 17 75 40 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن الطقس اليوم بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، خلال الليل.

أما في النهار فهو معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، ودرجة الحرارة الصغرى: 09 °ﻡ

طقس البحرين



قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن الطقس بارد نسبيا مع بعض السحب أحيانا وتصاعد للأتربة في بعض المناطق.

الراياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 21 م درجة الحرارة الصغرى 12 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%