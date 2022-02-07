طقس البحر الأحمر الآن.. خريفى مشمس ودافئ وسماء صافية بالغردقة "فيديو لايف"

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم، لايف جديد، لرصد حالة الطقس بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت حالة الطقس استقرار وسماء صافية وطقس خريفي معتدل علي اغلب انحاء مدن محافظة البحر الأحمر.

كما شهدت حالة البحر الأحمر، هدوء وعدم وجود أي اضطرابات مع سرعة في الامواج في المياه العميقة، كما شهدت الرحلات البحرية المختلفة حالة من الرواج السياحي والبحري الكبير علي مدن محافظة البحر الأحمر .

من جانب آخر شهدت مدينتي الغردقة ومرسي علم، حالة من انتعاشه السياحية من جنسيات مختلفة علي راسها في مدينة الغردقة الروسية، والالمانية والاوكرانية، وتأتي البولندية والاوكرانية والتشيكية علي راس الجنسيات الوافدة لمرسي علم .