اليوم السابع
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طقس البحر الأحمر الآن.. خريفى مشمس ودافئ وسماء صافية بالغردقة "فيديو لايف"

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:44 ص
طقس البحر الأحمر الآن.. خريفى مشمس ودافئ وسماء صافية بالغردقة "فيديو لايف" طقس معتدل بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تليفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم، لايف جديد، لرصد حالة الطقس بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت حالة الطقس استقرار وسماء صافية وطقس خريفي معتدل علي اغلب انحاء مدن محافظة البحر الأحمر. 

كما شهدت حالة البحر الأحمر، هدوء وعدم وجود أي اضطرابات مع سرعة في الامواج في المياه العميقة، كما شهدت الرحلات البحرية المختلفة حالة من الرواج السياحي والبحري الكبير علي مدن محافظة البحر الأحمر . 
 
من جانب آخر شهدت مدينتي الغردقة ومرسي علم، حالة من انتعاشه السياحية من جنسيات مختلفة علي راسها في مدينة الغردقة الروسية، والالمانية والاوكرانية، وتأتي البولندية والاوكرانية والتشيكية علي راس الجنسيات الوافدة لمرسي علم .
 
وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.
 
وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا.
 
كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

 


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