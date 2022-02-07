ضحية غدر الأصدقاء.. أسرة فتاة المول تروى تفاصيل مؤلمة خلال المحاكمة (فيديو)

الاسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أمام محكمة جنايات الإسكندرية مع أسرة المجنى عليها نجلاء نعمة الله، التى قتلت غدرا على يد صديقتها بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.



ويقول السيد بدوى، عم المجنى عليه، إنه يتوقع أن البوم سيكون الحكم النهائى فى القضية، بعد نفاد دفوع المتهمين مطالبا بالقصاص العادل للضحية.



وأضاف أن نورهان المتهمه هى الصديقة المقربة لنجلاء الضحية منذ الطفولة، وعلمت بأن نجلاء سوف تتسلم مبلغا ماليا من جمعية وقررت التخلص منها للاستيلاء على المبالغ المالية والحصول على مكانها فى العمل.



وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية القضية المعروفة إعلاميا بفتاة المول اليوم 7 فبراير، وتتسلم تقارير الطب النفسى وسلامة القوى العقلية إلى هيئة المحكمة الخاصة بالمتهمين .





وكانت النيابة العامة بكفر الدوار قد أنهت تحقيقاتها فى هذه القضية التى آثارت الرأى العام مؤخرا واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجنى عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم الشنعاء وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجنى عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.



وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.



يذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بالعيادة لحجز مواعيد المرضى.



وسادت حالة من الهلع والذعر بين أهالى مدينة كفر الدوار بعد العثور على سكرتيرة أحد الأطباء جثة هامدة وتم نقل جثة المجنى عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.



ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.