اليوم السابع
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ضبط 5100 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:47 ص
ضبط 5100 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة تركيب الملصق الالكتروني-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية 5100 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 101 سيارات ودراجات نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 2748 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
 
ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
 
1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 
3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.
 
5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

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حملة مرورية

حملات مرورية

تركيب الملصق الالكترونى

مميزات الملصق

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