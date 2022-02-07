ضبط 45 قطعة سلاح و121 قضية مخدرات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (45) قطعة سلاح نارى ، (121) قضية مخدرات وتنفيذ (46725) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (6) متهمين .. لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4735) حكم قضائى متنوع.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1318) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (292 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (79,400 طن )، وضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (131,676 طن –

43787 عبوة – 5100 قطعة، وضبط (20 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,689 طن- 120 عبوة)، وضبط (25 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (17,879 طن – 3000 عبوة – 50073 قطعة - 200 لتر- 120 متر، و ضبط (29 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (900 لتر – 327 إسطوانة).

وقامت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (عدد 1500 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة"، وضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، وبحوزته (عدد 1144 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة") وذلك لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (24443) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (4308) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(177) مخالفة السير بدون تراخيص، و (7) مخالفات شروط التراخيص، و7) مخالفات الدراجات النارية، و(18) مخالفة موقف عشوائى.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (7792) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7748) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (659) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (165) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (838) أرجيلة.