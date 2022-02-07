ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين

وقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة، وعضوية احمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة مفتش الرقابة بإدارة تموين وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط كميات من أكياس المكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية بأحد الاكشاك بمنطقة أبيس تقدر 640كيس، ضبط 110 باكو من الخميرة المضغوطة منتهية الصلاحية بأحد السوبر ماركت بمنطقة أبيس، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات للعرص على وكيل النائب العام.