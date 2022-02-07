اليوم السابع
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شكوى من غرق مركز شباب قرية 62 بكفر الشيخ بالمياه وتوقف الأنشطة.. ووكيل الشباب يرد

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:00 ص
شكوى من غرق مركز شباب قرية 62 بكفر الشيخ بالمياه وتوقف الأنشطة.. ووكيل الشباب يرد مركز شباب قرية 62
أحمد جمال الدين- كفر الشيخ محمد سليمان

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أرسل عدد من أهالى قرية 62 الخاشعة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضررون فيها من غرق مركز شباب بالمياه وتوقف ممارسة الرياضة به بجانب تحوله إلى بؤرة لنشر التلوث والرائحة الكريهة بالقرية والحشرات الضارة الناقلة للعدوى والأمراض.

 

فيما قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مياه الأمطار التى تعرضت لها محافظة كفر الشيخ لمدة 3 أيام أدت لوجود مياه بالملاعب، أما عن الأنشطة بمركز شباب 62 الخاشعة بالحامول غير متوقفة فهناك الأنشطة المتعددة تتم ممارستها، وسيتم رفع مياه الأمطار من الملعب.

 

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

 

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


قريه 62 الخاشعة

مركز الحامول

كفر الشيخ

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