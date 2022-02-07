شبكة "CNN" تكشف تسريبا "من داخل روسيا" يحذر من عواقب غزو أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت اتصالات تم اعتراضها وحصلت عليها الولايات المتحدة أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزو أوكرانيا سيكون أكثر تكلفة وأصعب من توقعات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المعلومات الاستخباراتية.

وقالت مصادر لشبكة سى أن ان، أن هؤلاء المسؤولين بينهم عملاء استخبارات وعسكريون، وأضافوا نقلا عن الاتصالات التى تم اعتراضها، أن المسؤولين اعربوا عن قلقهم من اكتشاف دول غربية لخططهم وكشفها علنا، وأشار مصدر آخر مطلع على الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر بوتين بشكل فعال.

وقال مسؤول أوروبى كبير أن عسكريين روس يعتقدون أن الأمر سيكون صعبًا، موضحًا: "فى التقييمات، نرى أنه من الواضح أن بعض الأشخاص فى الجانب الدفاعى (الروسي) لا يفهمون حقًا ما هى خطة اللعبة".

وقالت مصادر أخرى للشبكة الأمريكية إن طريقة تطور التخطيط الروسى وتوسعه خلال الشهرين الماضيين تشير إلى أن هذه المخاوف قد سمعها كبار المسؤولين الروس.

وقال مسؤولون لشبكة CNN يوم السبت أن بوتين جمع الآن 70% من الأفراد العسكريين والأسلحة على حدود أوكرانيا التى سيحتاجها لغزو شامل للبلاد، وتشير بعض التقييمات إلى أنه ربما كان يخطط لمحاولة الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف، على حد قولهم، ويمكن أن تقع المدينة فى غضون 48 ساعة من غزو برى وجوى واسع النطاق.

وقال المسؤولون أن الاحتمال الآخر هو أن بوتين قرر القيام بعملية متعددة الجوانب، وإرسال قوات من عدة اتجاهات عبر أوكرانيا لكسر بسرعة قدرة الجيش الأوكرانى على القتال كقوة متماسكة - وهى استراتيجية عسكرية روسية كلاسيكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي: "لقد قلنا منذ فترة طويلة أن بوتين يواصل إضافة خياراته وقدراته، وكنا نتحلى بالشفافية بنفس القدر بشأن بعض التحركات التى نعتقد أنه ينوى القيام بها لتبرير نوع من العمل العسكري".، وأضاف كيربى فى تصريحات لشبكة CNN الإثنين: "سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".