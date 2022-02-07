شاهد صور بعثة منتخب مصر بمطار القاهرة عقب وصولها من الكاميرون

كتب محمود عبد الغنى

ينشر "اليوم السابع" صور وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، حيث وصلت البعثة عصر اليوم الاثنين، علي متن طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة ، وحرص العاملون المتواجد في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور التذكارية معهم.

ووصلت البعثة علي رحلة خاصة لمصر للطيران برقم MS3045 من طرازالبوينجB737-800 قادمة من مطار ياوندي في تمام الساعة ٢ ظهرا حيث كان مقرر وصول البعثة قبل الظهر ، ولكن تأجل وصولها لمدة ٣ ساعات، نظرا لظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة