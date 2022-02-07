زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 10 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة العياط" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 7 فبراير 2017، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، تحجز محاكمة 10 متهمين فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013 ، بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.