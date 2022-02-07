اليوم السابع
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رفع 464 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:10 م
رفع 464 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على  تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق، وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا السياق، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن رفع  394 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بشوارع "الجمهورية - الشاذلي - أرض الميري - الطريق الزراعي - عرابي - المعهد الديني" وإزالة كشك مخالف ، وكذلك رفع  70 حالة إشغال طريق مخالف مابين ثابت ومتحرك  بالدلنجات.


كما تم تحرير7 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمركز ومدينة كوم حمادة.


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