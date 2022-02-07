رفع 4200 مخلفات بلدية من مركز ههيا والعلاقمة بالشرقية وتطهير مصرفين.. صور

كتب: منال العيسوى

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالقضاء على بؤر التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة حفاظا على البيئة فى محافظة الشرقية، استجابة لطلبات إحاطة قدمها أعضاء البرلمان حاتم أحمد عبد العزيز، وخالد بدوي، بخصوص تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ومدينة هيهيا التابعة للمحافظة.

واكد الدكتور مجدي الحصري مدير عام جهاز شئون البيئة بالشرقية والأسماعيلية، انه قامت الإدارة البيئية قسم المخلفات الصلبة والخطرة بالأشتراك مع وحدة الأدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الشرقية بمتابعة تنفيذ أعمال فحص طلبات الأحاطة، وتبين أثناء المعاينة علي الطبيعة، أن مركز ومدينة هيهيا به نقطة وسيطة علي مساحة 513 متر مربع وتستقبل المخلفات اليومية من رئاسة مركز ومدينة هيهيا و6 وحدات محلية تابعة لرئاسة المركز، و تلاحظ وجود تراكمات بجوار قسم مرور هيهيا تقدر بحوالي 4000طن مخلفات بلدية و قام المقاول المنفذ لأنشاء حديقة 30 يونيو بأحضار المعدات اللازمة لرفع التراكمات الموجودة وتم الأنتهاء منها كاملة .

كما اوضح الحصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، انه أثناء مرور اللجنة علي طريق قرية المطاوعة تلاحظ وجود مصرف يسمي مصرف أم الشوك به مخلفات وقد قامت أدارة صرف هيهيا بارسال المعدات اللازمة لرفع التراكمات وتم الأنتهاء من تطهير المصرف تمامأ، كما أثناء مرور اللجنة علي قرية كفر حمودة التابعة للوحدة المحلية للعلاقمة تلاحظ وجود تراكمات كبيرة ومخلفات بلدية 200 طن فقد تم أرسال وحدة التدخل السريع المشكلة من قبل المحافظة وتم رفع جميع التراكمات الموجودة، كما تم ترحيل التراكمات إلي المدفن الصحي بالخطارة.

واكد الحصرة انه أثناء مرور اللجنة عند مدخل قرية كفر حمودة تلاحظ وجود مصرف يسمي مصرف العارين، به تراكمات من المخلفات وعلى الفور تم أرسال معدات تطهيرالمصرف، من قبل أدارة صرف هيهيا وتم التطهير كاملأ.



















