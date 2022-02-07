اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان: نهدف لتوفير مليون جرعة معززة يوميًا ضد كورونا

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:27 ص
رئيس وزراء اليابان: نهدف لتوفير مليون جرعة معززة يوميًا ضد كورونا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن الحكومة تهدف إلى البدء قريبًا في توفير مليون جرعة معززة يوميًا، لوقف موجة جديدة من الإصابات بسلالة أوميكرون شديدة الانتقال والمتحورة من فيروس كورونا.

وأضاف كيشيدا في جلسة برلمانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الحكومة ستعمل على توفير اللقاحات لأولئك الذين يتطلعون لتلقي الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن.. مؤكدا أن الجرعات الثالثة هي المفتاح لمنع تطور الأعراض والمرض الشديد ضد سلالة أوميكرون شديدة العدوى .. مشيرا إلى أنه من المقرر طرح الجرعات المعززة في الشركات والجامعات منتصف فبراير الجاري.

ووفقًا لبيانات الحكومة اليابانية، تجاوزت الحالات الجديدة الـ100 ألف حالة يوميًا على مستوى البلاد لأول مرة الأسبوع الماضي، وتلقى 4.8 % فقط من سكان اليابان ،البالغ عددهم 125 مليونًا ، جرعة ثالثة حتى الجمعة الماضية، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث حصل أكثر من 50 % من السكان على جرعة معززة


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كورونا

أوميكرون

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فوميو كيشيدا

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