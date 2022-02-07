رئيس مدينة الفشن: حصر مشروعات مقترح تنفيذها بالمرحلة القادمة من حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

أكد حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على البدء فى حصر المشروعات المفترح تنفيذها ضمن المرحلة القادمة من مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

وأضاف رئيس مدينة الفشن لـ"اليوم السابع"، أنه عقد اجتماع برؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات لتكثيف الجهود فى حصر احتياجات القرى ومتطلباتها وتحديد مشروعات البنية التحتية والأبنية الخدمية لتطوير القرى، والمزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها القادمة.

وأشار رئيس مدينة الفشن إلى استمرار متابعة سير العمل وانتظام الخدمة الطبية بالوحدة الصحية لقرية طلا وقرية بنى منين، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخألفات.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أكد على استمرار العمل بصورة ممتازة فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر، والتى تمثل نقله نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات بتلك القرى.