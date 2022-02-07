وشدد أشتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - على أن بلاده لها عمق فى العالم، فى أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن فلسطين تسير قدما نحو الحرية والاستقلال رغم كل المعيقات والضغوط التى تتعرض لها.

ولفت أشتية إلى أن الانتخابات المحلية ستعقد في موعدها المقرر، موضحا أن السياسات الحكومية تسير قدما نحو الإصلاح، مضيفا أن لدى الحكومة خطة واضحة تم إعلانها أمام العالم.