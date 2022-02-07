رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يطالب بضرب أوكار تجار المخدرات

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دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، إلى فرض القانون ودعم القضاء العراقى وأجهزة مكافحة المخدرات وضرب أوكار تنظيم "داعش الثاني" من تجار المخدرات.

وقال حمودي - في بيان، أوردته قناة (السومرية الإخبارية) - "يؤسفنا ما تشهده محافظة ميسان من اغتيالات طالت شخصيات بمواقع رسمية مهمة آخرها اغتيال القاضي أحمد فيصل، ووقوع حالات الانفلات الأمني، والتي تتزامن مع تزايد نشاط عصابات تهريب وتجارة المخدرات".

وأضاف "ندعو الدولة لتحمل واجباتها الدستورية، وإعادة فرض القانون، ودعم مؤسسات القضاء والأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات وتأمين حماية القضاة، ومعاقبة القتلة والخارجين عن القانون، وضرب أوكار داعش الثاني من تجار المخدرات"، مشددا بالقول "فلا مجاملة أو مساومة في أمن العراق وسلامة شعبه".