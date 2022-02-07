وكتبت فون دير لاين - في تغريدة عبر "تويتر" - "محادثات جيدة مع الرئيس أندريه دودا، بشأن الوضع الأمني والحشد العسكري الروسي".

وأضافت : "نقوم بتنسيق عميق لجاهزيتنا، بما في ذلك ما يتعلق بإمدادات الطاقة والعقوبات للرد على أي تصعيد إضافي".

وتابعت فون دير لاين، أنها ناقشت مع الرئيس البولندي أيضًا "الهدف المتمثل في وجود نظام قضائي قوي في بولندا، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية، لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو نيتها شن أي هجوم.