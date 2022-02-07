رئاسة مدينة البياضية تزيل 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية الحبيل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة.

وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه أسفرت عن إزالة عدد 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 1137.5م2 بناحية الحبيل، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، وكانت هناك حالة تعدى قامت اللجنة بالإزالة اليدوية بواسطة العمال نظرا لصعوبة دخول المعدات بها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي، والإدارة الزراعية، وبمعاونة الحملة الميكانيكية بالمدينة، ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة البياضية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة لإزالة التعديات لتنفيذ إزالة عدد ( 5 ) حالات تعدى باجمالى مساحة ( 787.5 )م٢ بناحيه البغدادى والروافعه، وخرجت الحملات فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض.



رئاسة مدينة البياضية تزيل عدد 5 حالات تعدى (1)



رئاسة مدينة البياضية تزيل عدد 5 حالات تعدى (2)