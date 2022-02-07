"دليفري" يكشف كيف تعرف على شخص أجنبي وقتله داخل شقته في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شخص يحمل جنسية دولة أوروبية، داخل شقته بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، أنه يعمل "دليفري"، وتعرف على القتيل خلال توصيل أحد الطلبات له، حيث استضافه بشقته وأحسن معاملته، ثم تطورت علاقة التعارف بينهما، وتردد عليه عقب ذلك، ويوم الجريمة كان قرر قتله لسرقته، خاصة أن المجني عليه يقيم بمفرده.

أضاف المتهم أنه غافل المجني عليه، وسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، وفور تأكده من مقتله، فتش في محتويات الشقة، وعثر على مبلغ مالي استولى عليه، بالإضافة إلى الاستيلاء على هواتف محمولة خاصة بالمجني عليه وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، كما أرشد عن الهواتف المحمولة والنقود المستولى عليها، وشرح لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة خلال إجراء المعاينة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بمدينة الشيخ زايد، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل شخص يحمل جنسية دولة أوربية، نتيجة الاعتداء عليه بطعنات، وتبين وجود آثار سرقة بالشقة، كما أن القاتل دخل بطريقة مشروعة.

فحص رجال المباحث علاقات القتيل، والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة له، وكشفت التحريات أن عامل "دليفري"، تعرف على المجني عليه منذ عدة أيام، وأقام معه علاقة صداقة، وخلال تواجده بشقته قتله المتهم بسلاح أبيض، وسرق مبلغ مالي وهواتف محمولة وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على الجاني، وضبط سلاح الجريمة والمسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.