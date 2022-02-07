اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 07:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دبلوماسية سابقة: زيارة رئيس جيبوتى للقاهرة مهمة وتتطرق لقضية سد النهضة

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:15 م
دبلوماسية سابقة: زيارة رئيس جيبوتى للقاهرة مهمة وتتطرق لقضية سد النهضة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتى، إلى القاهرة، مهمة، لاسيما فى مناقشة القضايا التى تم طرحها على جدول أعمال القمة الأفريقية، فى ظل المنطقة المليئة بالصراعات والتوتر.

 

أضافت السفيرة منى عمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن قضية سد النهضة مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية، ودولة جيبوتى مجاورة على الحدود مع إثيوبيا وهى من المنافذ الهامة لإثيوبيا على البحر، مردفه: "زيارة الرئيس الجيبوتى للقاهرة، لها أهمية كبيرة من الناحية الدولية، وهناك علاقات ثنائية كبيرة بين مصر وجيبوتى وقديمة للغاية، حيث تعتبر الدولة المصرية الأولى التى تفتتح لها سفارة فى جيبوتى بعد الاستقلال".

 

وتابعت السفيرة منى عمر: "مصر حريصة على التنمية فى جيبوتى، وهناك أهمية تجارة كبيرة بين الدولتين، حيث تعتبر مصر البوابة الشمالية للبحر الأحمر، وجيبوتى البوابة الجنوبية للبحر، وهذا أمر مهم جدا، وقد يزيد من حجم التجارة بين الدولتين وكذلك بالنسبة للقرن الأفريقي".

 

وأكملت: "تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وجيبوتى اليوم، وهناك آلية للتنسيق بين الدولتين، وزيارات متبادلة، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جيبوتى كأول رئيس مصر يزور هذه الدولة الأفريقية، وهذا ما أحدث تأثير كبيرة فى العلاقات بين الدولتين".


السفيرة منى عمر

رئيس جيبوتي

زيارة رئيس جيبوتي

اخبار التليفزيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس جيبوتى"عمر جيلة": مصر تتحلى بإرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء سد النهضة.. ناقشنا الأوضاع الإقليمية فى القرن الأفريقى.. وافتتاح فرع لبنك مصر بجيبوتى

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:43 م

الرئيسان السيسى وعمر جيلة يشهدان توقيع مذكرات تفاهم فى مجالات التشاور السياسى والطاقة المتجددة وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى.. والرئيس السيسى يؤكد أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائى بين الجانبين

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:30 م

نص كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر المشترك مع "جيله": ملتزمون بدعم الأشقاء فى جيبوتى

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:06 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:00 م

الرئيس السيسي يبحث مع "جيله" تعزيز جهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية فى جيبوتى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة