دبلوماسية سابقة: زيارة رئيس جيبوتى للقاهرة مهمة وتتطرق لقضية سد النهضة

إبراهيم حسان

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتى، إلى القاهرة، مهمة، لاسيما فى مناقشة القضايا التى تم طرحها على جدول أعمال القمة الأفريقية، فى ظل المنطقة المليئة بالصراعات والتوتر.

أضافت السفيرة منى عمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن قضية سد النهضة مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية، ودولة جيبوتى مجاورة على الحدود مع إثيوبيا وهى من المنافذ الهامة لإثيوبيا على البحر، مردفه: "زيارة الرئيس الجيبوتى للقاهرة، لها أهمية كبيرة من الناحية الدولية، وهناك علاقات ثنائية كبيرة بين مصر وجيبوتى وقديمة للغاية، حيث تعتبر الدولة المصرية الأولى التى تفتتح لها سفارة فى جيبوتى بعد الاستقلال".

وتابعت السفيرة منى عمر: "مصر حريصة على التنمية فى جيبوتى، وهناك أهمية تجارة كبيرة بين الدولتين، حيث تعتبر مصر البوابة الشمالية للبحر الأحمر، وجيبوتى البوابة الجنوبية للبحر، وهذا أمر مهم جدا، وقد يزيد من حجم التجارة بين الدولتين وكذلك بالنسبة للقرن الأفريقي".

وأكملت: "تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وجيبوتى اليوم، وهناك آلية للتنسيق بين الدولتين، وزيارات متبادلة، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جيبوتى كأول رئيس مصر يزور هذه الدولة الأفريقية، وهذا ما أحدث تأثير كبيرة فى العلاقات بين الدولتين".