خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل فى مدينة نصر

كتب أحمد الجعفرى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع "المونوريل"، الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل؛ لاستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 11فبراير 2022.

يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى، الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر اتجاه المشير، استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية، على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً اتجاه محور المشير فمنزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم فمطلع المشير اتجاه القاهرة الجديدة واستكمال السير .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.