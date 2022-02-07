ختام مهرجان الحرف الشعبية للتراث بالجامعات المصرية فى جامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

اختتمت اليوم فاعليات مهرجان الحرف الشعبية للتراث بالجامعات المصرية الذى تستضيفه جامعة أسوان وأقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور كريم حسن همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة نيابة عن رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على أن إقامة المهرجان تحت شعار خير بلادى يأتى المهرجان فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالتراث الشعبى والحفاظ على الهوية البصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة فى إقامة مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية فى محافظة أسوان ذات التراث الشعبى المتفرد والحضارة والتاريخ وأسوان عاصمة الثقافة والإقتصاد والفنون والشباب العربى والافريقى للقارة السمراء أفريقيا.

وأقيمت ورش العمل للطلاب المهرجان تحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية رئيس لجنة التنظيم والدكتور محمد ابو الليل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه تم عقد ورش العمل بالحرم الجامعى بصحارى بكلية الزراعة والتى كانت عقدت خلال الفترة من 4 حتى 7 فبراير 2022 وشارك بالمهرجان 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة أن أعمال المعرض اليوم وهى عبارة عن مخرجات وثمار المهرجان والمبدعين من كل جامعة لتعبير عن فنهم والعمل على إحياء التراث الشعبى لكل محافظة من محافظات الجمهورية وهم سيكونوا نواه للمشاركة فى معرض التراث الشعبى الثاني، كما افتتح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد الهندسة نيابة عن رئيس جامعة أسوان والدكتور كريم همام ولجنة التحكيم معرض الحرف الشعبية للتراث ل20 جامعة مصرية مشاركة وتفقد الحضور اللوحات الفنية والإبداعية للحرف الشعبية للتراث والأعمال المعروضة من طلاب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أهمية دور معهد إعداد القادة كمنبر تنويرى تعليمى وتدريبى لاكتشاف القائد المبدع من خلال النهوض بالشباب ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم فى صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، حيث يأتى هذا الفوج فى إطار تنمية وتطوير بعض المجالات الحرفية، والتدريب على خلق فرص العمل للشباب، والمساعدة على صقل الصنعة أو الحرفة للطلاب والاعتماد على أنفسهم، إلى جانب العمل على الإعداد والتأهيل لسوق العمل لهم.

وتكونت لجنة تحكيم مجالات التسابق من الدكتور محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبى وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور وجدى رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبى وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتوره إيمان محمد وجدى عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبى المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

كما أقيم حفل ختام المهرجان بقاعة المشير طنطاوى بفقرات موسيقية وفنية قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بقيادة الدكتور محمد راشد وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة نيابة عن رئيس الجامعة و الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة وتبادل الطرفين دروع التكريم وتقديم شهادات التقدير للجامعات المشاركة بالمهرجان.