خان ثقته وقتله.. صداقة بين عامل دليفرى ومراسل صحفى تكشف لغز جثة الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

فتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل شخص يحمل جنسية دولة أوروبية، على يد عامل دليفرى، حيث بدأت منذ قليل التحقيقات مع المتهم، ومواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ووجهت له اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأمرت جهات التحقيق_فى وقت سابق_ بتشريح جثة الشاب المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات واقعة مقتله، كما أمرت بإرسال السلاح المستخدم في الجريمة للمعمل الجنائى لفحصه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عامل "دليفري"، وأنه تعرف على القتيل الذي يعمل مراسلا صحفيا في دولته، منذ عدة أيام قبل ارتكابه الجريمة، وخلال تواجده بشقته طعنه بسلاح أبيض طمعا في سرقته، مما أسفر عن مقتله، واستولى على هواتف محمولة ومبلغ مالي من الشقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بمدينة الشيخ زايد، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل شخص يحمل جنسية دولة أوربية، نتيجة الاعتداء عليه بطعنات، وتبين وجود آثار سرقة بالشقة، كما أن القاتل دخل بطريقة مشروعة.

فحص رجال المباحث علاقات القتيل، والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة له، وكشفت التحريات أن عامل "دليفري"، تعرف على المجني عليه منذ عدة أيام، وأقام معه علاقة صداقة، وخلال تواجده بشقته قتله المتهم بسلاح أبيض، وسرق مبلغ مالي وهواتف محمولة وفر هاربا، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على الجاني، وضبط سلاح الجريمة والمسروقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.