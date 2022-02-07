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جامعة الأقصر تقدم مشروعا حول استخدام نظم المعلومات الذكية لتنشيط السياحة

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:30 م
جامعة الأقصر تقدم مشروعا حول استخدام نظم المعلومات الذكية لتنشيط السياحة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وافق على الخطط البحثية التى تقدمت بها جامعة الأقصر، والتى تضمنت استخدام نظم المعلومات الذكية فى تنشيط السياحة وحماية الآثار بالأقصر.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، أن هذه المشاريع تأتى ضمن البرامج التنفيذية المقدمة بالجامعات المصرية، والتى تستهدف خدمة قضايا التنمية، ومواجهة التحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيًا، تفعيلًا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ فى 14 ديسمبر الماضي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المشاريع البحثية التى تم إعدادها من جانب كليات الجامعة، تضمنت إحياء الحرف التراثية واستثمارها فى دعم التنمية بالمجتمع الأقصرى، إلى جانب استخدام نُظم المعلومات الذكية فى تنشيط السياحة وحماية الآثار بالمحافظة، وتطوير الوجه الحضارى والهوية البصرية المُعاصرة لميادين وشوارع الأقصر، فضلًا عن الكشف المُبكر ومكافحة سرطان الكبد بالمحافظة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن المشاريع البحثية التى تم الاتفاق عليها، تم اقتراحها لمعالجة وحل المتطلبات والتحديات التى تواجه المجتمع الأقصرى بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع ودعم أفراده، وهو مايؤكد أهمية البحث العلمى فى تنمية المجتمعات، ضمن رؤية الجامعة وإيمانها بالدور الكبير الذى تلعبه لخدمة المجتمع الأقصري.

وفى نفس السياق تستكمل جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبانى كليتى العلوم والتربية بمدينة طيبة شمالى الأقصر، والمقرر دخولهما الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل، حيث أكد رئيس الجامعة ضرورة إنهاء العمل فى الكليات الجديدة لدخول الخدمة بمستوى يليق بجامعة الأقصر أمام الطلبة فى تلك الكليات الجديدة.

وفى هذا الصدد أكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة فى سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أوصى رئيس الجامعة بمراعاة البعد الجمالى للمنشآت خلال الانتهاء من التشطيبات الأخيرة بهيكل البناء، والاهتمام بجودة الخامات المستخدمة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد، مشددًا على سرعة وضع اللمسات الأخيرة بالكليات.


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